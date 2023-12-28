Дерматолог развеяла миф об аллергии на холод Дерматолог Аршинова: аллергии на холод как на климатический фактор не существует

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Холод — это климатический фактор, а термин «аллергия» означает патологический иммунный ответ на вещества, попадающие в организм, то есть истинной аллергии на холод не существует, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — аллерголог-иммунолог Дарья Аршинова. По ее словам, люди зачастую принимают за аллергию проявления воспалений открытых участков кожи и дыхательных путей при контакте с холодом.

Как пояснила специалист, реакция организма на холод может быть схожей с симптомами аллергии — это зудящие высыпания, отечность мягких тканей, бронхоспазм, резкое снижение давления, общая слабость. Одной из наиболее распространенных патологических реакций на холод является «холодовая крапивница».

Патологические реакции могут быть связаны с образованием криопреципитирующих иммунных комплексов. <...> Причинно-следственную связь сам пациент установить точно не может, тем более что у одного человека могут сочетаться разные типы патогенеза крапивницы, — рассказала иммунолог.

По ее словам, для постановки верного диагноза при появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к специалисту.

Ранее врач — гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Чижикова предупредила, что переедание красной икры чревато аллергическими реакциями. По ее словам, употребление этого продукта рекомендуется ограничить 20–25 г в день.