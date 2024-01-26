Вильфанд заявил об опасной погоде и серьезных паводках на юге России

На юге России в выходные дни будет очень сложная и опасная погода с порывами ветра до 22 метров в секунду, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Крыму ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а в Краснодарском крае прогнозируются паводки на притоках Кубани.

Очень интенсивные осадки, в горах особенно, которые приведут к тому, что там будет паводковая ситуация на притоках Кубани и реках, которые впадают в Черное море. Это Геленджикский, Сочинский, Анапский районы. Выпущено предупреждение, чтобы возле рек никакие машины не ставили, потому что опасно. Паводки обычно летом бывают при сильных дождях, а тут они сейчас наблюдаются. Ситуация будет достаточно сложная, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в выходные дни температура на юге России будет в районе нуля, днем ожидается небольшой плюс, а ночью она опустится до отрицательных значений. Начиная со вторника, погодные условия в регионе станут улучшаться.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в Москве установится комфортная для прогулок погода, которая соответствует многолетним значениям. По его словам, 27 и 28 января днем температура воздуха достигнет примерно минус пяти градусов.