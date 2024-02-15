В Госдуме захотели разобраться с ростом цен на такси из-за снегопада Депутат Гусев: необходимо решить проблему роста цен на такси из-за снегопада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необходимо решить проблему роста цен на услуги такси из-за снегопада, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий подчеркнул, что нужно разобраться с этой ситуацией, чтобы стоимость поездок на такси не поднималась в несколько раз при экстренных ситуациях.

Необходимо разобраться с поисковыми алгоритмами сервисов заказа такси. Унифицировать их, чтобы цены в тех или иных районах не росли при экстренных ситуациях в два-три раза, — пояснил Гусев.

При этом депутат отметил, что также необходимы дополнительные действия со стороны власти после вступления в силу закона «О такси» в сентябре 2023 года. По словам парламентария, таксисты оказались к нему не готовы, из-за чего выросла доля водителей в так называемой серой зоне. Это также привело к росту цен на поездки.

Самозанятые, которые подрабатывали на своих машинах по два-три часа в день, <...> ушли из агрегаторов в серую зону, водителей стало меньше — цены из-за этого тоже выросли. Данными проблемами должны заняться мы, законодатели, — заключил Гусев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее также заявил, что завышение цен на услуги такси при плохих погодных условиях необходимо ограничить на законодательном уровне. По его мнению, при отсутствии контроля агрегаторы устанавливают цены на такси по принципам «дикого» рынка.