Милонов высказался о таксистах, повышающих цены из-за непогоды Депутат Милонов: рост цен на такси в непогоду происходит из-за «дикого» рынка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завышение цен на перевозки пассажиров в такси при плохих погодных условиях необходимо ограничить на законодательном уровне, рассказал в беседе с «360» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, при отсутствии контроля со стороны государства агрегаторы устанавливают цены на такси по принципам «дикого» рынка.

Бензин-то из-за погодных условий не дорожает, дороги платные не дорожают. То есть по большому счету это просто спекуляция с использованием неблагоприятной обстановки. <...> Если не будет какого-то законодательного ограничения, то, исходя из принципа свободного, «дикого» рынка, они могут поднять и в пять, и в шесть раз, — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что такси является не роскошью, а общественной услугой для всех жителей России и поднятие тарифов в связи с плохими метеоусловиями становится «необоснованным обогащением» агрегаторов. По словам парламентария, в странах Европы этот вопрос решили с помощью фиксированных тарифов. В связи с этим Милонов предложил Минтрансу ограничить максимальную цену на такси в непогоду, разработав четкие критерии, по которым будут регулироваться цены на поездки.

Слагаемые поездки понятны, там нет каких-то нюансов, не видимых нам. Поэтому будьте любезны, оказывая общественную услугу, придерживаться норм приличия, — призвал законодатель.

Ранее юрист Евгений Ландо заявил, что повышение цен на услуги такси из-за непогоды или снегопада не противоречит антимонопольному законодательству. Эксперт подчеркнул, что каждый пользователь, который регистрируется в электронной системе, соглашается с условиями, установленными перевозчиками, которые имеют право менять цены на проезд в зависимости от различных факторов.