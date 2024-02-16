Москвичей предупредили о сильной метели в выходные дни Синоптик Голубев: в выходные в Москву придет кратковременная оттепель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь с субботы на воскресенье в столичном регионе под влиянием очередного циклона ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого, рассказал NEWS.ru руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Александр Голубев. Он предупредил москвичей о возможной метели и кратковременной оттепели.

По области местами сильный снег. Метель, налипание мокрого снега. И повышение температуры по сравнению с текущей погодой: в Москве ожидается ночью минус 1–3 градуса всего лишь, а по области — минус 1–6, — отметил Голубев.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 18 февраля, днем ожидаются небольшие осадки, местами умеренные. Максимальная температура в Москве составит минус 1 — плюс 1, но к вечеру похолодает до минус 4 градусов, по области — до минус 6. Голубев отметил, что это будет кратковременная оттепель.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что после очередного снегопада, обрушившегося на Москву 15 февраля, зима подарит городу еще немало погодных сюрпризов, а сугробы растают только к апрелю. По его словам, зима 2023–2024 годов выдалась в столице аномально снежной, хотя и не рекордной. Синоптик отметил, что в сумме высота снежного покрова, выпавшего за зимний сезон, превысила два метра, притом что климатическая норма на 50 см меньше.