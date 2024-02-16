Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах Синоптик Леус: снег в Москве растает к апрелю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После очередного снегопада, обрушившегося на Москву 15 февраля, зима подарит городу еще немало погодных сюрпризов, а сугробы растают только к апрелю, заявил в беседе с KP.RU ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, зима 2023–2024 годов выдалась в столице аномально снежной, хотя и не рекордной.

В обозримой перспективе в течение пяти— девяти дней в Москве снегопадов не будет. В воскресенье попадем в атлантическое тепло — температуры будут в пределах плюс 1–2, снег начнет таять. Эта зима нам подарит еще немало сюрпризов, — высказал мнение Леус.

Он отметил, что в сумме высота снежного покрова, выпавшего за зимний сезон, превысила два метра, притом что климатическая норма на 50 см меньше. Метеоролог напомнил, что в течение зимы снег шел регулярно, подтаивал, уплотнялся дождем, а затем выпадал снова. В итоге сугробы получились не пышными, но очень плотными за счет нескольких слоев наста. Таять эти снежные массы будут до апреля, спрогнозировал синоптик.

Он также посоветовал не возлагать надежды на совпадение сроков календарной и синоптической весны. Вторая обычно приходит в Московский регион только в третьей декаде марта, напомнил Леус.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал решить проблему роста цен на услуги такси из-за снегопадов. Парламентарий подчеркнул, что стоимость поездок на такси не должна подниматься в несколько раз при экстренных ситуациях.