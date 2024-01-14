Петербуржцы начали массово обращаться в больницы из-за гололедицы «Фонтанка»: минимум 27 петербуржцев получили травмы из-за гололедицы за сутки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как минимум 27 человек пострадали из-за гололедицы в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки, пишет «Фонтанка». По данным издания, дороги в Северной столице покрылись наледью, из-за чего местные жители поскальзываются и массово обращаются в больницы, жалуясь на травмы после падений.

Как передает издание, среди самых частых диагнозов — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Также петербуржцы получают переломы рук и ног, позвоночника, таза, ушиб копчика и мягких тканей головы.

Как стало известно изданию, вечером 13 января в больницу обратилась 28-летняя женщина, которая поскользнулась около своего дома в пятницу. Врачи обнаружили у нее угрозу прерывания беременности на сроке 15 недель.

В одну из горбольниц с сочетанной травмой головы, груди, живота и конечностей, ушибом головного мозга и кровоизлиянием доставили 60-летнего местного жителя, пишет издание. По предварительным данным, он упал на льду на Суздальском шоссе.

Ранее в Самарской области пожилая женщина поскользнулась на плохо обустроенном переходе, попала под поезд и умерла. Родственники погибшей винят в произошедшем власти. ЧП произошло 21 декабря, 61-летняя женщина шла домой в поселок Зубчаниновка и собиралась перейти железнодорожные пути по переходу, который расположен рядом со станцией. Женщина поскользнулась, упала и не успела подняться — ее насмерть сбила электричка.