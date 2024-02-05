Названы самые популярные направления у туристов для поездок весной Турэксперт Ансталь: Сочи является самым популярным местом для весенних поездок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Популярными российскими направлениями у туристов для поездок весной являются Сочи, Калининград и Казань, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, также можно приобрести экскурсионный тур по Москве или Санкт-Петербургу.

Популярными направлениями у туристов для поездок весной являются Калининград, Казань и Сочи. В принципе, климатические условия этих мест позволяют путешественникам посещать их круглый год, — рассказала Ансталь.

Из заграничных направлений турэксперт посоветовала рассмотреть Арабские Эмираты и Египет. В марте и апреле, по ее словам, можно отправиться в Таиланд.

Можно посетить побережье Турции, но с учетом того, что море будет еще прохладным. В Египте наоборот в это время самая комфортная погода. Туда едет большинство туристов, так как прекращается сезон ветров и нет изнуряющей жары. В марте и апреле также можно поехать в Таиланд. В эти месяцы еще сохраняется комфортная погода, с мая могут начаться дожди, — отметила эксперт.

Ранее Наталия Ансталь развеяла миф об очень низкой стоимости отдыха в Турции. Она отметила, что отпуск в республике при перелете бизнес-классом и аренде виллы с личными поваром и консьержем может обойтись в 24 млн рублей за 10 дней.