Названа страна, отдых в которой может обойтись россиянам в 24 млн рублей Тревел-блогер Ансталь: отдых в Турции может обойтись россиянам в 24 млн рублей

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru развеяла миф об очень низкой стоимости отдыха в Турции. Она отметила, что отпуск в республике, при перелете бизнес-классом и аренде виллы с личными поваром и консьержем, может обойтись в 24 млн рублей за 10 дней.

Давно развеян миф об очень низкой стоимости отдыха в Турции. Например, в нашем опыте был дорогой тур — около 24 млн рублей за 10 дней: перелет бизнес-классом, вилла с личными консьержем и поваром. Есть туры дешевле — за 1,5 млн рублей. Зависит от отеля, его популярности и набора услуг, — заявила Ансталь.

Собеседница напомнила, что статьей расходов является не только услуги и развлечения на территории отеля, но и экскурсии и покупки в популярных туристических районах курортных городов. Ансталь подчеркнула, что россияне чаще всего тратят сотни тысяч рублей на изделия их кожи и меха — куртки, дубленки и шубы.

В Турции реально потратить за 10 ночей миллионы рублей. За территорией отелей есть магазины одежды — кожа, мех. Куртки, шубы, дубленки и т.д. Все это очень популярно среди россиян. Часто отели специально устраивают подобные туры. Как бы отели не говорили про суперскидки, все это выливается в десятки или сотни тысячи рублей, — подытожила Ансталь.

Ранее Ансталь рассказала, что одним из самых популярных у россиян экзотических направлений для отдыха является Танзания. Турэксперт отметила, что к популярным направлениям можно отнести такие азиатские страны, как Таиланд и Вьетнам. Также, по ее словам, Индия удивит многих своими культурными особенностями.