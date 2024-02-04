В Приморье жители жалуются на гуляющих по огородам тигров РЕН ТВ: жители Приморского края рассказали о перепрыгивающих через забор тиграх

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Жители нескольких населенных пунктов в Приморском крае пожаловались на тигров, которые нападают на скот и домашних животных, сообщает РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видны кровавые следы во дворе одного из домов. По словам очевидцев, хищники перепрыгивают через заборы.

У нас с утра был замечен тигр в огороде. К одной из женщин запрыгнул тигр во двор,— рассказала одна из очевидиц.

Отмечается, что хищники охотятся на домашних животных. Местные жители с опаской выходят из дома.

3 февраля в поселке Ясеневый Пожарского района Приморья поймали тигра. Хищник охотился на собак. В ведомстве пообещали поместить зверя в реабилитационный центр.

Прошлой зимой добычей тигров стали 86 дворняжек, хищники также задавили лошадь. Тогда Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей на территории региона. Сообщалось, что после одной такой расправы тигр с мертвой собакой в пасти наведался к детскому дому. Полосатого убийцу заметили на видео с камер наблюдения.

В феврале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе поймали второго амурского тигра, поедавшего бездомных собак. Отловили молодую тигрицу, забравшуюся в собачий вольер.