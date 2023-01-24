Гуляющий с мертвой собакой в пасти тигр пришел к детдому под Хабаровском

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На территорию детдома в хабаровском селе Найхин зашел тигр с мёртвой собакой в зубах, пишет Telegram-канал Amur Mash. По данным канала, хищника видели уже как минимум в трех селах: ночью он попал в объектив камер возле стадиона. Его жертвой стал пес, охранявший склад.

По словам охотоведов, тигр — четырёхлетний самец. К детскому учреждению он пришел, когда на улице не было воспитанников и охраны. Пострадавших среди людей нет.

Ранее жители ЗАТО Фокино в Приморском крае столкнулись с тигром, который ночью бродил по частному сектору на 1-й Рабочей улице. Специалисты охотнадзора заявили, что зверь особой опасности для людей не представляет. В ведомстве добавили, что взяли ситуацию на контроль. В местном управлении МЧС порекомендовали жителям не выпускать домашних животных и не выходить из дома в ночное время.

Похожая ситуация произошла в Хабаровском крае. Жители села Бичевая заметили вышедшего на прогулку амурского тигра. По словам главы населенного пункта Ирины Самодуровой, дикое животное не нанесло никому травм, но напугало местных жителей. Вскоре зверь покинул Бичевую, сломав забор.