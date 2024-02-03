В Приморье поймали опасного похитителя собак Минлесхоз: в Приморье отловили охотившегося на собак тигра

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В поселке Ясеневый Пожарского района Приморья поймали конфликтного тигра, сообщается в Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на краевой Минлесхоз. Отмечается, что хищник охотился на собак. В ведомстве пообещали поместить зверя в реабилитационный центр.

Как сообщили в Минлесхозе Приморского края, специалисты отловили конфликтного тигра в поселке Ясеневый Пожарского округа. По заключению экспертов, хищник, который не раз был замечен вблизи населенных пунктов и охотился на собак, старый, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что год назад в Приморье вблизи села Знаменка поймали тигра, который также нападал на собак. В течение года его замечали в соседних селах Заречное и Звенигородка. Хищник долго уклонялся от ловушек и держался на расстоянии. После поимки он был отправлен в реабилитационный центр для осмотра.

В феврале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе поймали второго амурского тигра, поедавшего бездомных собак. Отловили молодую тигрицу, забравшуюся в собачий вольер. Животное отправили в центр реабилитации, а через несколько дней отпустили на волю. В январе другой тигр также загрыз собаку в селе Найхин у здания детского дома.