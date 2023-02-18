В Хабаровском крае поймали поедавшего собак амурского тигра

Фото: Paul Zinken/Global Look Press

В Хабаровском крае поймали второго амурского тигра, поедавшего бездомных собак. Глава региона Михаил Дегтярев рассказал, что на этот раз отловили молодую тигрицу, забравшуюся в собачий вольер. Животное отправят в центр реабилитации, а через несколько дней отпустят на волю. В январе другой тигр также загрыз собаку в селе Найхин у здания детского дома.

Еще один конфликтный тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. <...> Специалисты обездвижили хищницу, сейчас транспортируют ее в центр реабилитации диких животных «Утес», — сообщил губернатор Хабаровского края.

Тигрицу отвезут в тот же центр, где сейчас восстанавливается самец, поранивший лапу, предположительно, после попадания в капкан. Его отловили в Вяземском районе в конце января, где зверь также охотился на собак.

Добычей тигров с начала года уже стали 86 дворняжек, хищники также задавили лошадь. В феврале Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей на территории региона.

Жертвой первого тигра в крае стал пес, охранявший склад. После расправы тигр с мертвой собакой в пасти наведался к детскому дому. Полосатого убийцу заметили на видео с камер наблюдения.