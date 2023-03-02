В Приморье поймали тигра, державшего в страхе жителей нескольких сел В Приморье поймали тигра, нападавшего на собак и державшего в страхе местных жителей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперты в области охраны природы поймали тигра, который нападал на собак в северо-западной части Приморского края. По данным пресс-службы правительства края, хищника могут отправить на реабилитацию.

В начале января животное убило трех собак в селе Знаменка Пожарского района, а пользователи соцсетей сообщали о его появлении в течение года в соседних селах Заречное и Звенигородка. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев подтвердил, что хищник долго уклонялся от ловушек и держался на расстоянии.

Пойманный тигр попал в ловушку в районе села Знаменка, где он регулярно появлялся в ночное время. В настоящее время животное проходит ветеринарный осмотр в реабилитационном центре. После этого его могут либо выпустить в малонаселенную местность, либо отправить на реабилитацию.

В случае выпуска специалисты уже выбрали участок, где обитает много копытных животных, но нет других тигров.

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете и находится в Международной Красной книге.

В конце января на окраине Рязани из частного дома сбежал тигр. Кадры с лежащим в кустах животным опубликовали очевидцы в соцсетях. Предположительно, хищник на видео — это тигрица Матильда, которая уже 2,5 года проживает в доме местного жителя и содержится вне клетки.