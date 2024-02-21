Жителям Петербурга пообещали раннюю весну Синоптик Колесов назвал 21 февраля последним днем зимы в Петербурге

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Санкт-Петербург

Последним днем зимы в Санкт-Петербурге станет 21 февраля, сообщил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, все остальные дни календарной зимы погода будет весенней.

Ну что, завтра (21 февраля. — NEWS.ru) в Санкт-Петербурге последний день зимы, так как уже 22 февраля температура воздуха днем перейдет в сторону положительных значений, а все остальные дни календарной зимы температура в городе останется положительной, — написал Колесов.

Он подчеркнул, что холодное окончание февраля в Северной столице было только в прошлом году. В остальные периоды, по его словам, воздух в конце последнего месяца зимы всегда прогревался до +3–6 градусов. Колесов также добавил, что после теплого периода в город придет похолодание, но это произойдет в марте.

Глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее заявил о наступлении метеорологической весны в Москве. По словам специалиста, в ближайшие дни температура воздуха в столице достигнет плюсовых значений и будет выше климатической нормы. Кроме этого, ожидается понижение давления. Шувалов добавил, что в выходные дни воздух прогреется до +5 градусов.