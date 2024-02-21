Россияне бьют тревогу из-за эпидемии опасного вируса на популярном курорте Mash: российские туристы начали массово болеть лихорадкой денге на Шри-Ланке

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Российские туристы пожаловались на распространение эпидемии вируса денге на Шри-Ланке, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, на популярном курорте зафиксированы десятки случаев заражения, одна женщина скончалась.

Больше всего россиян подхватили лихорадку в Коломбо. Симптомы у заболевших одинаковые: появление слабости и повышение температуры до 38 градусов после укуса комара. Отмечается, что у умершей россиянки не была оформлена страховка, сейчас ее близкие пытаются доставить тело на родину.

По словам местных врачей, февраль является нетипичным месяцем для распространения вируса денге, поскольку на улице стоит очень жаркая погода и нет дождей. В таких условиях комары почти не размножаются, поэтому инфекция не должна распространяться. Медики предположили, что туристы могли заразиться в джунглях.

Ранее о появлении странной инфекции рассказали российские туристы, отдыхающие на другом популярном курорте, — на тайском острове Пхукет. По словам заболевших, течение болезни отличается высокой температурой, постоянной слабостью и кашлем. Иммунолог Николай Крючков считает, что это инфекционное заболевание может оказаться коронавирусом. Как объяснил врачи, чтобы точно установить природу вируса, необходимы лабораторные исследования.