Иммунолог рассказал о вирусе, взволновавшем россиян на Пхукете Иммунолог Крючков: новая инфекция на Пхукете может быть коронавирусом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необычное инфекционное заболевание, с которым столкнулись некоторые российские туристы на тайском острове Пхукет, может оказаться коронавирусом, микоплазменной пневмонией или лихорадкой денге, рассказал в беседе с Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. По его словам, чтобы точно установить природу недуга, необходимы лабораторные исследования.

Необходимо смотреть конкретные результаты лабораторных исследований. Это может быть что угодно: может, микоплазменная пневмония, может, коронавирус, может, та же лихорадка денге, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня во многих странах происходит подъем заболеваемости COVID-19, которая имеет волнообразный характер. То же, по его словам, касается и микоплазменной пневмонии.

Как отмечает издание, отдыхающие на тайском острове Пхукет россияне рассказали о появлении новой странной инфекции. По словам заболевших, течение болезни отличается температурой 39 градусов в течение нескольких недель, также наблюдаются постоянная слабость и кашель, от которого не помогают обычные медикаменты.

Ранее британские ученые заявили, что ковид «отбирает» у человеческого мозга до 20 лет жизни, а у некоторых пациентов последствия инфекции напоминают серьезную черепно-мозговую травму. Специалисты выяснили, что 46% перенесших коронавирус пациентов жаловались на «затуманенность мозга» и другие проблемы — потерю памяти, трудности с концентрацией внимания.