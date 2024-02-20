Ковид старит мозг на 20 лет. Правда ли это, как проверить последствия

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Группа ученых Ливерпульского университета провела исследование и утверждает, что ковид «отбирает» у человеческого мозга до 20 лет жизни, а у некоторых пациентов последствия инфекции напоминают серьезную черепно-мозговую травму. Действительно ли COVID-19 обладает такими серьезными последствиями, кто больше других им подвержен и обратимы ли они — в материале NEWS.ru.

Что выяснили ливерпульские ученые

Группа ученых Ливерпульского университета под руководством директора лаборатории инфекционной нейробиологии Бенедикта Майкла провела исследование среди людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме. Врачи отмечают, что 46% таких пациентов жаловались на «затуманенность мозга» и другие проблемы — потерю памяти, трудности с концентрацией внимания.

Ученые установили, что принимавшие участие в исследовании были менее четкими и более медлительными в своих когнитивных способностях и страдали по крайней мере от одного психического расстройства из трех: депрессии, тревоги или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Кроме того, по различным биомаркерам они обнаружили у 351 пациента через год после перенесенного COVID-19 поражения мозга, сопоставимые с черепно-мозговой травмой. А сканирование показало, что области мозга переболевших, отвечающие за внимание, уменьшены в объеме. В целом ученые сделали вывод, что после коронавируса мозг людей демонстрирует дефицит активности, он будто бы постарел на 20 лет.

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Что говорят об исследовании врачи

Российские врачи расходятся во мнении, стоит ли доверять зарубежному исследованию. Например, терапевт Константин Хоманов сказал NEWS.ru, что выводы, сделанные ливерпульскими учеными, имеют право на существование. По его словам, нейровоспаление, возникающее после болезни, морфологически и клинически действительно похоже на последствия черепно-мозговой травмы, ведь и там, и там суть одна — разрушение нейронов.

«Помимо непосредственного влияния на ткани мозга вирус поражает сосуды, влияет на циркуляцию и свертываемость крови. Поэтому опосредованно возникает кислородное голодание мозга — хроническая ишемия. Из-за этого способности запоминать и изучать новое выражено снижаются, возникает так называемый мозговой туман», — рассказал Хоманов.

Из этого врач сделал вывод, что теория зарубежных коллег вполне жизнеспособная.

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев сообщил NEWS.ru, что сомневается в выводах исследования. Его смутил вывод о том, что мозг человека после коронавируса стареет на 20 лет. По мнению Воробьева, «это очевидная глупость».

«На 20 лет стареет — как это они посчитали? Нельзя такие вещи писать, это очевидная глупость. Другое дело, что ковид и постковидный синдром действительно вызывают патологию нервной ткани, периферической нервной системы, которая сопровождается самыми разными изменениями: и когнитивными, и двигательными, и чувствительными», — сказал Воробьев.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Он отметил, что возможное поражение мозга после коронавируса российские врачи и ученые не отрицают, но они описали такой сценарий течения болезни еще в 2020 году, поэтому «это не новость».

Скептически к исследованию отнесся и врач-терапевт Андрей Звонков. Он рассказал NEWS.ru, что сравнивать последствия коронавируса с черепно-мозговой травмой нельзя.

«Черепно-мозговая травма возникает в конкретном месте, куда пришелся удар. Там происходит отек, может быть гематома, разрывы мелких сосудов. Но в любом случае это локальная ситуация. Вирус же действует более широко, мозаично. Будто вы чернила брызнули на лист бумаги. Это не одна большая клякса, как при ЧМТ, а отдельные мелкие фрагменты», — объяснил NEWS.ru Андрей Звонков.

Чей мозг после ковида особенно под угрозой

Павел Воробьев подчеркнул, что врачи до сих пор затрудняются точно обозначить группы людей, которые больше других подвержены развитию патологий мозга после ковида. По его словам, в каждом отдельном случае наблюдается индивидуальная аутоиммунная реакция на вирус. Он отметил, что нельзя проследить связь даже между тяжестью последствий болезни и вариантом ее течения.

«На постковидный синдром обычно жалуются люди, которые довольно легко перенесли коронавирусную инфекцию. Но это никак не связано с тяжестью течения болезни. Мы не можем выявить группы риска, ничего пока не получается. Это индивидуальная аутоиммунная реакция, которая не имеет никакой градации с точки зрения пола, возраста. Нельзя сказать: „Поражения мозга обязательно будут у пожилых и, например, беременных“. Это не так», — сказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Константин Хоманов заявил, что нарушения функций мозга, вероятнее, разовьются у людей, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме. Кроме того, он посоветовал быть более осторожными людям, у которых были какие-либо заболевания до заражения COVID-19. В группе риска, по его словам, находятся и те, кто не сделал прививку от коронавируса.

Как выявить нарушения функций мозга после коронавируса

Константин Хоманов сообщил, что в России у людей есть возможность проверить, пострадал ли их мозг после перенесенной коронавирусной инфекции. Один из таких способов — пройти углубленную диспансеризацию, уточнил врач.

«Ее суть в проверке состояния органов-мишеней, наиболее часто страдающих при этой инфекции», — объяснил он.

Но это не единственный вариант диагностики последствий ковида. Нарушения работы мозга, говорит Константин Хоманов, проверяются еще и, например, монреальским когнитивным тестом (MoCA). Пациенту предлагают выполнить несложные задания — повторить фразы, ряд цифр в обратном порядке, решить математические примеры. Такой тест позволяет оценить внимание и концентрацию, память, язык, зрительно-конструктивные навыки, абстрактное мышление, счет и ориентацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Кроме того, Константин Хоманов предложил заполнить интернет-опросники MMSE или «Компас-31». Они позволяют выявить психологические нарушения после коронавируса, например диагностировать тревогу, депрессию, ПТСР.

Павел Воробьев тоже заявил, что для проверки когнитивных функций мозга после перенесенного коронавируса не обязательно делать МРТ или сдавать анализы. Он порекомендовал пройти опросник, разработанный совместно со специалистами Московского городского научного общества терапевтов.

«В интернете он есть на платформе MeDiCase. Он автоматизированный, открытый и бесплатный. Через него прошли уже 60 тысяч человек. А точность диагностики в опроснике составляет 89,5%», — сказал Павел Воробьев.

Обратимы ли последствия коронавируса

Ученые Ливерпульского университета заявили, что пока не знают, обратимы ли нарушения функций мозга, полученные после перенесенного коронавируса. Однако Павел Воробьев уверен, что полное восстановление возможно.

«Учить по пять стихотворений в день в таком случае не поможет восстановить память. Это бесполезно. В мозге после ковида возникают органические поражения, поэтому таким способом ничего не наладится. После коронавируса для людей с такими состояниями должна применяться антикоагулянтная терапия», — объяснил он.

Медикаментозное лечение, по его словам, позволит справиться с тромбозом, улучшит циркуляцию крови и в результате восстановит утраченные когнитивные функции.

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