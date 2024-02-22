Битва за Работино 22 февраля: смогли ли ВС РФ занять село, успехи, проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Российская армия смогла закрепиться на южной и западной окраинах Работино в Запорожье, пишет «Рыбарь». Что там сейчас происходит, каковы сегодня последние новости с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 22 февраля?

Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 22 февраля 2024 года

«Российские войска продолжают атаку в районе Работинского выступа. В ходе боев ВС РФ удалось закрепиться и на южной, и на западной окраинах Работино, а также расширить „серую зону“ вдоль линии Нестерянка — Копани — Работино — Вербовое. У противника сложилась такая ситуация, что при отсутствии контрмер силы, размещенные на „выступе“, могут оказаться в „котле“, поскольку российские военнослужащие приблизились к основным путям снабжения. На этом фоне командование ВСУ экстренно направляет подкрепления к передовой. В Работино переброшен батальон 128-й ОГШБр из общевойскового резерва, а к балке Чубенкова — два батальона 78-го отдельного штурмового полка тактической группы „Топаз“. При этом потери у ВСУ видны невооруженным глазом. Из-за нехватки людей и неудач на фронте была расформирована тактическая группа „Марун“, которая летом прошлого года должна была штурмовать Токмак и Пологи, но теперь ушла в анналы истории», — передает «Рыбарь».

Авторы канала также обратили внимание, что к Работино и Вербовому ожидается прибытие подразделений 141-й отдельной пехотной бригады ВСУ, сформированной около двух месяцев назад.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Сейчас отряды 141-й ОПБр находятся в Щербаках, но положение дел вынуждает отправить их на другой участок. В резерве оборонительной группировки заняли позиции формирования 116-й механизированной бригады. Танковый батальон 116-й ОМБр накануне прибыл в Малую Токмачку, а в Преображенке разместился артдивизион 44-й ОАБр ВСУ. Как мы видим, ВСУ намерены удерживать рубеж, несмотря ни на что. Отправка такого количества войск это доказывает. Из-за опасений падения духа командование хочет сохранить занятые летом позиции. Даже ценой сотен жизней своих солдат», — добавил источник.

«Два майора» сообщили, что сейчас на Запорожском фронте идут бои в Работино, ВСУ ведут маневренную оборону и засадные действия, ВС России действуют малыми группами пехоты.

«Сообщают о поспешных докладах наверх о взятии населенного пункта. Наши войска наносят удары вглубь обороны противника, применяют ФАБ с УМПК», — пишет источник.

WarGonzo рассказал, что на Запорожском направлении к югу и западу от села Работино бои приняли ожесточенный встречный характер.

«На данный момент у ВСУ здесь достаточно БК и личного состава. Дополнительный плюс для них — господствующие высоты и занятые в ходе летнего наступления хорошо укрепленные позиции ВС РФ. Само село плотно обрабатывает российская артиллерия. Также под ударами ВСУ в Малых Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Железнодорожном и Гуляйполе. ВС РФ — в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом», — передает источник.

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что ВС РФ продолжает штурм Работино.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

«На Времевском выступе продолжаются боестолкновения с противником, серьезных изменений на данном участке нет. ВСУ безуспешно контратакуют у Вербового. ВС РФ применяют ФАБы с УМПК вглубь обороны противника», — подчеркнул он.

«Военкоры Русской Весны» передают, что армия России атакует позиции ВСУ у Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

«„В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ россияне за минувшие сутки провели 47 штурмов, нанесли 54 авиаудара, совершили 1151 артобстрел, 103 удара дронами-камикадзе“, — сообщил генерал ВСУ Александр Тарнавский. В пропагандистском сообщении командующего ОСГВ „Таврия“ — традиционная ложь, что „успеха противник не имел“. А вот крупнейший украинский военно-аналитический ресурс DeepState опроверг ложь ВСУ, указав на своих картах продвижение армии России к югу и востоку от Работино», — пишет источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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