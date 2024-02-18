Ипомея трехцветная: почему запрещена в РФ, что за цветок, как выглядит

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В России за выращивание цветка ипомеи трехцветной может грозить наказание от административного штрафа до двух лет лишения свободы, говорится в постановлении правительства РФ. Что не так с этим растением?

Что не так с ипомеей трехцветной

В тексте постановления, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится о том, что семена ипомеи трехцветной содержат в своем составе эргин (LSA) — производное лизергиновой кислоты. Это токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством.

Согласно документу, за выращивание десяти и более кустов ипомеи грозит наказание по статье 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Отмечается, что в список добавили 12 новых позиций, среди которых значатся наркосодержащие растения, такие как гармала, ипомея трехцветная, турбина щитковидная и другие.

Что рассказали в Госдуме о запрете ипомеи трехцветной

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов объяснил, что теперь на земельном участке запрещено сажать ипомею трехцветную, которую любят использовать садоводы для облагораживания территории.

По словам парламентария, ответственность будет грозить даже за хранение или получение более трех граммов семян данного растения, потому что в них содержатся наркотические вещества.

«Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы», — пояснил Гаврилов.

Фото: АГН «Москва» Сергей Гаврилов

В чем сложности контроля за распространением ипомеи

Старший научный сотрудник ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» Наталья Литвинова обратила внимание, что попавший под запрет цветок по внешнему виду схож с другими растениями, что может обернуться проблемой при осуществлении контроля о запрете выращивания ипомеи трехцветной.

«В роду ипомей есть помимо трехцветной еще ряд видов с очень сходными на вид цветками, например ипомея голубая и ипомея пурпурная, включающие целый ассортимент сортов, весьма популярных среди садоводов. Кроме того, данный вид растений крайне неприхотлив и легко дичает, что делает контроль за его распространением довольно сложным», — рассказала Литвинова РБК.

По мнению эксперта, задача по контролю распространения ипомеи невыполнима как для граждан, так и для контролирующих органов.

«Вопрос в том, кто и как будет выявлять выращенные растения ипомеи, остается открытым. Скорее всего, проверка и выявление нарушений будет осуществляться релевантными государственными органами, такими как садово-парковое хозяйство, озеленение дворов, районные ЖЭКи, администрации муниципалитетов и так далее. А также правление СНТ — по запросу и жалобам граждан», — пояснила она в беседе с «Ведомостям».

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