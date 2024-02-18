ВС РФ начали масштабное наступление в Запорожье? Каковы первые итоги

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ ведут наступление у сел Работино и Вербовое на Запорожском направлении, передают российские военкоры, западные и украинские СМИ. Что там сейчас происходит, есть ли успехи у армии России, какие последние новости выходили с этого участка фронта СВО?

Наступление ВС РФ в Запорожье 17 и 18 февраля 2024 года

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Авдеевки на Донецком направлении. Сразу же после этого военкоры в Telegram-каналах стали сообщать о продвижении ВС РФ в Запорожье.

«На фоне полного освобождения Авдеевки наблюдается активизация боестолкновений на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино, который летом 2023 года не сходил со страниц сводок из зоны СВО. Как пишут коллеги из „Мести доброй воли“, днем военнослужащие 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии вышли на западные окраины разрушенного села. Также появились кадры с первыми пленными из 82-й ОДШБр ВСУ. Насколько сильно оживет участок к югу от Орехова — увидим в ближайшие дни. Как бы то ни было, успех российских войск и на этом направлении может дополнительно деморализовать противника, который только что оставил крупнейший укрепрайон под Донецком. Что, в свою очередь, способно облегчить возможные действия ВС РФ и на других направлениях», — писал «Рыбарь».

Фото: МО РФ

«Военная хроника» также передавала, что 17 февраля под Работино начались ожесточенные бои.

«Подразделения 42-й МСД и 76-й дивизии ВДВ под прикрытием артиллерии начали выдавливать ВСУ из посадок, где украинская армия окапывалась после завершения контрнаступления. Активно работает оперативно-тактическая авиация и вертолеты с ракетами ЛМУР. Понятнее картина происходящего станет ближе к ночи или, скорее всего, утром следующего дня», — сообщил источник.

Сегодня «Военкоры Русской Весны» рассказали, что армия России перешла в мощное наступление у Работино, «обрушив на ВСУ град ударов и выбив украинцев со многих позиций».

«При мощной поддержке ВКС России, ТОС „Солнцепек“ и артиллерии бронегруппы 58-й армии и 76-й псковской дивизии ВДВ вчера во второй половине дня неожиданно атаковали врага широким фронтом, достаточно глубоко вклинившись в оборону ВСУ. Противник потерял ряд опорных пунктов с запада, востока и юга. Наши подразделения обрушили вал огня на само Работино, руины с позициями ВСУ в них пылают. Враг пытается огрызаться, подключив артиллерию. Российские подразделения в темное время суток продолжили развивать успех», — отметил источник.

Военный эксперт Борис Рожин, ссылаясь на западные источники, отметил, что ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ к югу от Работино, в настоящее время большая часть села находится в серой зоне.

Фото: МО РФ

«По результатам вчерашних атак на Работинском выступе. В районе Работино на утро 18 февраля продвижение наших войск составило до 900 м. К северо-западу от Вербового — до 1,7 км. Активные действия продолжаются. Пропагандистские ресурсы противника сообщают о якобы больших потерях, которые понесли наши войска, наступая с целью ликвидации Работинского выступа. Не соответствует действительности, так как на подавление огневых точек противника активно работает артиллерия и авиация. Пытаясь уравновесить свою аудиторию на фоне провала обороны Авдеевки, украинские Telegram-каналы и англоязычные источники заявили, что активизация ВС РФ вызвана тем, что в течение полутора месяцев командование ВСУ перебрасывало резервы с Запорожского направления на Авдеевский и Часовоярский участки фронта, ослабив позиции в районе Работино — Вербовое», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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