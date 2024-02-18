Ядерный удар по Киеву и Вашингтону. О чем Медведев предупредил Запад?

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своей земли. О чем политик предупредил страны Запада?

Что сказал Медведев о ядерных ударах по США и Европе

Дмитрий Медведев, комментируя негативную реакцию западных экспертов на его высказывание о том, что «ядерная держава не может проиграть в войне», объяснил, что он не подразумевал «захватнические войны США» во Вьетнаме и Афганистане, которые были проиграны.

«Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или еще десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические войны, в которых происходит защита своего отечества. Своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали», — объяснил политик.

Зампред Совбеза РФ пояснил, что вновь решил поднять тему ядерного вооружения после заявления министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, который говорил о том, что мир не может позволить себе победу России.

По словам Медведева, все попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне со странами Запада.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дмитрий Медведев

«Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному — к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — написал политик.

Когда ранее Медведев говорил о ядерном оружии

11 января 2024 года во время заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Дмитрий Медведев заявил, что ВС РФ во время серии ударов по военным объектам на Украине в начале года использовали разные носители, «кроме ядерного».

«Использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного, пока», — сказал он.

Также в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ написал, что решение Киева при помощи западных ракет большей дальности уничтожить пусковые установки на территории России могут обернуться применением Москвой ядерного оружия.

«Что это значит? Да только одно — они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: „г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства“. Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — писал Медведев.

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