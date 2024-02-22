Офицер СБУ раскрыл слабое место украинской армии Отставной полковник СБУ Стариков назвал уязвимым для ВСУ местом Запорожье

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские войска держат ВСУ в напряжении на всей линии боевого соприкосновения, выискивая бреши в обороне, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову. При этом, как считает офицер, слабое место украинской армии находится в Запорожье. По его мнению, именно туда ВС РФ могут нанести удар.

Они (российские войска. — NEWS.ru) постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места <...>. Сейчас слабое место у нас — это Запорожье, — выразил мнение эксперт.

Стариков предположил, что российская армия воспользуется тактикой «качелей»: проведет отвлекающие маневры на севере и нанесет главный удар на юге. По его словам, Россия активно применяет ее в зимней кампании 2024 года.

Майор запаса украинской армии Алексей Гетьман ранее заявил, что Вооруженные силы Украины могут остаться без снарядов уже через два месяца. Чтобы избежать этого, отмечает он, военнослужащие начали существенно экономить боеприпасы и снизили интенсивность применения артиллерии.

Тем временем, базирующийся в Вашингтоне аналитический Центр Стимсона предупредил, что сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, включая кассетные, могут быть не использованы Украиной в боях, а попасть в руки преступных организаций. Специалисты напомнили о длительном сроке хранения снарядов, переданных Киеву Западом. Аналитики напомнили множество примеров, как за прекращением боевых действий следовало резкое увеличение незаконных потоков оружия. Они подчеркнули, что США придется сосредоточить усилия на предотвращении этого.