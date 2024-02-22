В Киеве подсчитали, когда ВСУ останутся без снарядов Майор Гетьман: снарядов у ВСУ хватит на два месяца

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины могут остаться без снарядов уже через два месяца, заявил изданию «Обозреватель» майор запаса украинской армии Алексей Гетьман. Чтобы избежать этого, отмечает он, военнослужащие начали существенно экономить боеприпасы и снизили интенсивность применения артиллерии.

Мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще, — сказал он.

Тем временем, базирующийся в Вашингтоне аналитический Центр Стимсона предупредил, что сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, включая кассетные, могут быть не использованы Украиной в боях, а попасть в руки преступных организаций. Специалисты напомнили о длительном сроке хранения снарядов, переданных Киеву Западом. Аналитики напомнили множество примеров, как за прекращением боевых действий следовало резкое увеличение незаконных потоков оружия. Они подчеркнули, что США придется сосредоточить усилия на предотвращении этого.

Между тем, корреспондент немецкого канала Welt Гуидо Шмидтке заявил в эфире, что ситуация для Украины по всей линии фронта «очень опасная». По его словам, российские силы усилили давление по всей линии боевого соприкосновения. ВСУ при этом на фоне нехватки боеприпасов и военнослужащих приходится уходить в оборону все глубже.