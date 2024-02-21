В Германии признали «очень опасной» ситуацию для ВСУ на фронте Welt: ситуация для Украины по всей линии фронта очень опасная

Фото: МО Украины

Ситуация для Украины по всей линии фронта «очень опасная», заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке. По его словам, российские силы усилили давление по всей линии боевого соприкосновения. ВСУ при этом на фоне нехватки боеприпасов и военнослужащих приходится уходить в оборону все глубже, отмечает он.

Если мы посмотрим на общее положение дел на Украине, мы должны, к сожалению, признать, что ситуация для Украины по всей линии фронта очень опасная. <...> На украинские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения, — сказал журналист.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ оказались в растерянности после сдачи Авдеевки и не в состоянии противостоять продвижению российской армии. По его словам, украинская сторона не может предугадать действия ВС РФ, и ситуация для нее ухудшается ежедневно.

Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинское командование перебрасывает силы в район населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. По его словам, это свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. Он добавил, что российские силы тем временем уничтожают технику фугасными авиационными бомбами.