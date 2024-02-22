Переданные Украине боеприпасы рискуют попасть на черный рынок Центр Стимсона: сотни тысяч снарядов для Украины могут попасть на черный рынок

Фото: МО США

Сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, включая кассетные, могут быть не использованы Украиной в рамках боевых действий и попасть в руки преступных организаций, говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона. Специалисты напомнили о длительном сроке хранения снарядов, переданных Киеву Западом.

Существует множество примеров того, как за прекращением боевых действий следовало резкое увеличение незаконных потоков оружия, и США придется сосредоточить усилия на предотвращении этого, — подчеркнули аналитики.

Вашингтон также обязан минимизировать риски, которые несет переданное Вооруженным силам Украины вооружение. В частности, в Центре Стимсона акцентировали внимание на необходимости инициатив по разминированию.

Странам ЕС нужно остановить продажу снарядов третьим странам, чтобы обеспечить все нужды Украины в боеприпасах, отметил ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он также подчеркнул, что это самый простой и быстрый способ увеличить объемы отправляемых ВСУ партий.

До этого Боррель, выступая на неформальной встрече в Брюсселе, констатировал, что европейским союзникам не удалось договориться о нюансах военной помощи Украине и, в частности, о росте поставок вооружений. По его словам, дискуссия продолжится на министерской встрече.