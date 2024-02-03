В Европе не приняли решение по поставкам оружия Украине Боррель: главы МИД ЕС не приняли решение в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по военной помощи Украине или по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, дискуссия продолжится на министерской встрече 19 февраля.

Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни. Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас, — заявил Боррель.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Он подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Также представитель Белого дома указывал, что ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины. Таким образом Кирби прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву. Он отметил, что украинским военным приходится делать «трудный выбор» в отношении оружия, которое они намерены применить, поскольку неизвестно, когда будет следующая поставка.