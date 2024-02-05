Боррель призвал остановить поставки боеприпасов другим странам ради Украины

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС нужно остановить продажу снарядов третьим странам, чтобы обеспечить все нужды Украины в боеприпасах. Он также подчеркнул, что это самый простой и быстрый способ увеличить объемы отправляемых ВСУ партий, передает ТАСС.

Самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки снарядов Украине — это прекратить экспорт в третьи страны. И это была моя просьба, — отметил европейский дипломат.

Также Боррель пояснил, что Европа не только передает Украине огромные партии снарядов на бесплатной основе, но и осуществляет поставки за финансовое вознаграждение. По его словам, объем партий, купленных Киевом за деньги, также внушителен.

Ранее Боррель, выступая на неформальной встрече в Брюсселе, констатировал, что европейским союзникам не удалось договориться о нюансах военной помощи Украине и, в частности, о росте поставок вооружений. По его словам, дискуссия продолжится на министерской встрече 19 февраля.