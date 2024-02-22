В ДНР гарантировали жителям Авдеевки возможность проголосовать на выборах Глава Избиркома ДНР Высоцкий: для голосования в Авдеевке есть все механизмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента России, которые пройдут в марте, заявил NEWS.ru глава Избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. По его словам, для этого в регионе есть все механизмы и технические возможности.

Мы благодарны нашим военнослужащим за то, что наша республика возвращается к своим конституционным границам, а наши жители возвращают себе права, отобранные у них преступным киевским режимом. Со своей стороны гарантируем, что возможность проголосовать на выборах президента России у жителей освобожденной Авдеевки будет. Для этого у избирательной системы ДНР есть все механизмы и технические возможности, — сказал Высоцкий.

Как заявлял заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар, жители Авдеевки с российским гражданством смогут проголосовать на выборах президента в том числе в пунктах временного размещения. По его словам, также предусмотрены мобильные избирательные участки.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал, что в наступательной операции под Авдеевкой российские войска применили весь опыт, накопленный в боевых действиях за время СВО. По его мнению, важным фактором взятия города под контроль стала нейтрализация разведчиков ВСУ, из-за чего противник «оставался без глаз».