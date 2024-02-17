«Не прощали ошибок»: Поддубный подвел итоги взятия Авдеевки Поддубный заявил, что взятию армией РФ Авдеевки помог полученный в ходе СВО опыт

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя в своем Telegram-канале уход ВСУ из Авдеевки, выразил мнение, что командование ВС России полностью переиграло западных военных кураторов киевского руководства и украинских генералов. Он убежден, что одной из причин успеха российской армии стал накопленный в ходе СВО опыт. Кроме того, российское командование не прощало ВСУ их ошибки, добавил он.

Первое и для меня главное заключается в том, что в этой наступательной операции мы использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО, — пишет военкор.

По его словам, эффективно себя показали российская разведка и российские фугасные бомбы с функциями планирования и корректировки. Вместе с тем ВС России получили превосходство в применении FPV-дронов, уверен военкор.

Важным фактором взятия под контроль города Поддубный назвал нейтрализацию украинских разведчиков, из-за чего противник частично «оставался без глаз». Военкор подчеркнул, что большой вклад в продвижение российских войск внесла авиация, о чем свидетельствовала разведка.

За успехом стоит огромная работа нашей авиации. Летчики — красавцы. И это отзывы наших разведчиков о своих коллегах. Также мы активно использовали просчеты противника, не прощали ни тактических, ни стратегических ошибок, — добавил он.

Поддубный уточнил, что в Авдеевке продолжается зачистка, поскольку на Авдеевском коксохимическом заводе скапливаются войска противника, которым удалось выбраться из окружения. Отдельно военкор отметил роль российского Генштаба, который на протяжении всей операции действовал «по красоте».

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение вывести украинские подразделения из Авдеевки. По его словам, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. До этого в Пентагоне отмечали, что ситуация в населенном пункте может стать предвестником новых поражений для ВСУ.