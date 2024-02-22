Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа помощи от США Зеленский: у Киева нет плана Б, на случай если США не предоставят помощь

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина должна выработать самостоятельные шаги, на случай если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Киев не намерен просто стоять на месте, передает РИА Новости.

Трудно найти что-то подобное. Конечно, мы что-то найдем, мы должны найти какие-то параллельные шаги, параллельные правила. Мы не останемся на том же месте. Мы должны выжить. Но эта помощь критически важна, — подчеркнул он.

Вместе с тем Зеленский сделал акцент на том, что украинские войска будут нести большие потери без помощи западных союзников.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ оказались в растерянности после сдачи Авдеевки и не в состоянии противостоять продвижению российской армии. По его словам, украинская сторона не может предугадать действия ВС РФ.

Он отметил, что ситуация для украинской армии ухудшается ежедневно, в частности, в ВСУ наблюдается нехватка снарядов и кадровых специалистов в личном составе. По этой причине, считает Джонсон, Киеву не поможет даже выделение Вашингтоном $61 млрд помощи.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале вооруженных сил страны в Авдеевке. По его словам, именно плохая работа разведчиков позволила российским военным незаметно проникнуть в город.