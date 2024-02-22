В РФ создали первые морские дроны-камикадзе с ИИ. Как они помогут СВО?

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В России для ВС РФ создали первые морские дроны-камикадзе «Афалина» с искусственным интеллектом (ИИ), передает Mash. Что о них известно, какие характеристики имеют, когда поступят в распоряжение армии?

Что известно о новых российских дронах-камикадзе с ИИ

По информации Mash, серийное производство морских дронов планируют запустить уже этим летом.

«Назвали 3,5-метровый отечественный надводный бэтмобиль БПЛА „Афалиной“. Последнее время специалисты тестят его черновой образец на водоемах и реках. Говорят, осталось улучшить ПО и подшаманить над парой-тройкой деталей. Но уже можно сказать, что она потянет на себе до 200 килограммов взрывчатки или любого другого груза. Вдобавок к этому идут максимальная скорость в 60 км/ч, дальность следования — 500 км, а также возможность управлять как с помощью VR-очков и джойстика (FPV), так и с помощью настройки автопилота. Одна единица такой красоты будет стоить всего миллион рублей. Возможной зоной применения „Афалины“ может стать акватория Черного моря, так как функционал у нее широкий — может патрулировать, собирать и проводить разведку. Плюсом — выполнять поисковые и эвакуационные мероприятия», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Есть ли сейчас у ВС РФ морские дроны

В ноябре стало известно, что первые морские дроны должны были поступить в российскую армию до конца 2023 года. Об этом заявлял управляющий директор KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. По его словам, водные беспилотники обладают скоростью свыше 80 км/ч и способны перевозить до 600 кг взрывчатки.

«Это так называемые одноразовые катера. Они низкопрофилированные, плоские, с минимальной высотой над водой для уменьшения заметности. Разгон — до 80 км/ч, дальность плавания — более 200 км. Грузоподъемность составляет около 600 кг», — отметил Даниленко.

Он обратил внимание, что эти дроны смогут перевозить не только взрывчатку, но и специальное оборудование или средства для разведки. Кроме того, беспилотные катера также способны действовать в качестве базы для беспилотных воздушных аппаратов или противодроновых систем. Даниленко добавил, что первая десятка дронов должна быть передана Министерству обороны РФ до конца 2023 года и может быть протестирована в ходе специальной операции.

Как морские дроны помогут помочь ВС РФ в СВО

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе NEWS.ru отмечал, что морское дроны позволят ВС РФ расширить зону разведки в Черном море.

«Когда морские дроны появятся на нашем вооружении, то они могут вести разведку. Противник использует морские беспилотники при атаках с разных направлений. Сейчас мы часто замечаем эти объекты, когда они подходят близко к целям. Здесь мы их уничтожаем. Морские дроны позволят сделать это гораздо раньше», — рассказал военный эксперт.

По его словам, морских дронов существует два типа: надводные и подводные. Помимо этого, будут также производиться модели в ударном варианте, которые сами смогут уничтожать катера ВСУ, пытающихся пробиться к российским берегам.

«Так, глубоководный дрон „Витязь-Д“ способен погружаться в воду на 10 км. Он предназначен, помимо мониторинга акватории, для изучения дна — это важно, например, в районе военно-морских баз и портов. Там важно контролировать ситуацию. Эти дроны даже можно запускать в мирных картографических целях, поскольку рельеф дна меняется», — отметил Леонков.

Судя по открытым данным, КМЗ изготавливает безэкипажные катера на базе платформы «Визир», которые возможно использовать в качестве морского дрона-камикадзе.

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