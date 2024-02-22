Бывший российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину, мог въехать в Испанию под именем 33-летнего Игоря Шевченко, сообщает Telegram-канал Mash. Какие последние новости известны о гибели перебежчика?
Что известно о смерти Кузьминова
19 февраля стало известно, что в Испании застрелили угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова. Тело было найдено в муниципалитете Вильяхойоса на западе страны.
В Главном управлении разведки Украины подтвердили смерть летчика.
«Можем подтвердить факт смерти», — сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.
По информации The New York Times, изрешеченный пулями труп Кузьминова был найден в прибрежном городе Вильяхойоса. Испанские полицейские подтвердили изданию, что тело принадлежит именно пилоту-перебежчику.
Полковник запаса ФСБ РФ подразделения «Альфа» Виталий Демидкин в беседе с NEWS.ru заявил, что российские спецслужбы не принимали участия в ликвидации Кузьминова.
«Наши спецслужбы не участвовали в этом. Для подобных операций гораздо проще не внедрять агента, а воспользоваться помощью местных жителей. Украинцы вполне могли действовать по такой схеме. Они неоднократно угрожали Западу неопределенными последствиями, если им не будут выделять деньги», — сказал он.
Как Кузьминов оказался в Испании
По информации Mash, Кузьминову присвоили личность 33-летнего ополченца ДНР Игоря Шевченко, который погиб еще в 2014 году.
«Новую жизнь после дезертирства и убийства двух боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца Игоря Шевченко из Донецка. Тут же и ответ на вопрос с путаницей в возрасте, которая возникла после первых публикаций о его ликвидации: по фейковым документам Кузьминову было 33 года. По нашей информации, „новая личность“ летчика не вымышлена — Игорь Шевченко, родившийся 15 сентября 1990-го в Донецке, был ополченцем ДНР, но погиб еще в 2014 году. Вероятно, украинские боевики забрали его документы, чтобы позже присвоить данные при необходимости», — говорится в публикации канала.
Бывшему российскому летчику паспорт выдали 22 сентября 2023 года, спустя полтора месяца после того, как он угнал вертолет на территорию Украины. В Испанию он въехал по поддельным документам в октябре 2023 года, отмечают авторы Telegram-канала Mash.
Что сказал отец бывшего летчика о его смерти
Отец Максима Кузьминова заявил, что предателей не уважает ни одна из сторон, поэтому такого человека легко могут убрать.
«Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они же (Украина. — NEWS.ru), наверное, сами убрали его», — заявил мужчина.
Он также предположил, что в предательстве сына может быть замешана его мать, которую «кто-то завербовал» за границей, где она проживает последние 15 лет.
«Мне кажется, в любом случае тут какую-то роль [в предательстве сына] сыграла мать», — заявил отец Кузьминова.
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