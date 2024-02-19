SHOT: в Испании застрелили угнавшего российский вертолет летчика Кузьминова

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в Испании застрелили угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова. По данным канала, в мужчину выстрелили двенадцать раз, а затем переехали машиной. Канал утверждает, что полиция не раскрывает личность погибшего, однако местные СМИ уверяют, что это бывший летчик российских ВВС.

Как сообщает канал, убийство могло произойти 13 февраля. По данным SHOT, тело Кузьминова нашли в муниципалитете Вильяхойоса на западе страны.

Максим Кузьминов угнал российский вертолет в августе прошлого года. Вместе с ним на борту Ми-8 были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Главное разведывательное управление Украины после этого заявило, что пойти на этот поступок Кузьминова убедила военная разведка. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться».

В октябре появились кадры с церемонии прощания с Турсуновым в Екатеринбурге. Погибшего проводили в последний путь с воинскими почестями и посмертно наградили орденом Мужества. Вдова Турсунова выразила надежду, что пилота Кузьминова, найдут и убьют.