Что за Игры Будущего проходят в Казани: кто участвует, какие дисциплины

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Открытие фиджитал-турнира «Игры Будущего» в Татарстане

Церемония открытия Игр Будущего, в которой принял участие президент России Владимир Путин, состоялась вчера, 21 февраля, в международном выставочном центре «Казань Экспо». Что известно о соревнованиях, кто принимает участие, что сказал глава государства?

Что известно об Играх Будущего, кто участвует

19 декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ о проведении турнира «Игры Будущего» в Казани. 22 февраля 2023 года была создана первая в мире Всероссийская федерация фиджитал-спорта (ВФФС).

Фиджитал-спорт — это вид спортивных и развлекательных мероприятий, в которых сочетаются элементы физической активности и взаимодействие пользователей с виртуальной средой. В процессе соревнований участники сначала играют в цифровой вселенной на компьютере или приставке, а потом встречаются друг с другом в реальном мире. Команда-победитель определяется по сумме очков в двух этапах.

Международный турнир «Игры Будущего» пройдет в Казани с 21 февраля до 3 марта. Он основан на сочетании физической активности, цифровой среды и современных технологий. Участие в соревнованиях примут более 260 команд и свыше двух тысяч человек из разных стран мира. Общий призовой фонд — $10 млн. Всего в турнире примут участие более двух тысяч человек. Соревнования объединяют классический спорт, киберспорт и технологии, в том числе соревнования дронов и роботов.

На официальном сайте соревнований сообщается, что Игры Будущего — это «настоящий прорыв, где спорт, технологии, образование и наука сливаются в одно».

«Наш формат — это настоящий прорыв, где спорт, технологии, образование и наука сливаются в одно. Представь: самые динамичные спортивные дисциплины в паре с любимыми видеоиграми и последними технологическими новинками», — говорится на сайте Игр Будущего.

Что рассказал Путин о соревнованиях

На церемонии открытия Игр Будущего Владимир Путин заявил, что данный турнир свободен от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов.

«Игры Будущего — это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт», — сказал российский лидер.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и главы государств осматривают зоны проведения международного турнира «Игры Будущего» в Казани

Путин считает, что фиджитал-спорт в скором времени станет популярным среди российской молодежи.

«Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр Будущего», — отметил он во время церемонии открытия.

Также глава государства в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана осмотрел зоны проведения международного мультиспортивного турнира сразу после торжественной церемонии открытия.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал Владимиру Путину про Dota 2 на турнире «Игры Будущего». По его словам, задача игры — «завоевать вторую половину поля соперника», также она развивает «стратегические и тактические вещи».

«Сейчас это самая популярная дисциплина. Это гораздо сложнее, чем шахматы. Если в шахматах шесть разновидностей фигур, то здесь 121 фигура с разными ролями и [все развивается] абсолютно непредсказуемо», — добавил Чернышенко.

В каких странах могут пройти следующие Игры Будущего

Путин поддержал инициативу казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении следующих Игр Будущего в Казахстане.

«Супер», — сказал президент России во время встречи со своим коллегой.

Также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что его страна готова в 2026 году принять Игры Будущего после Казахстана.

«Мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку-потихоньку: в следующий раз — в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане», — заявил он.

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