Путин назвал вид спорта, который станет любимым досугом россиян Путин: фиджитал-спорт станет со временем любимым видом досуга россиян

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин убежден, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России, передает ТАСС. Об этом он заявил на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего, — сказал Путин.

Фиджитал-спорт — это вид функционально-цифрового спорта, где объединяются компьютерные игры и аэробная физическая нагрузка. В России этот вид активности внесли в национальный реестр видов спорта в начале 2023 года.

В августе Путин поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки, в том числе в БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). 19 июля 2023 года во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться. Также глава государства, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что создание видеоигр — «это не игрушечное дело, а многомиллиардный бизнес».