Поручение Путина: какие видеоигры из России могут выйти на мировой рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки, в том числе в БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Какие российские проекты уже стали популярными и добились успеха за границей?

Путин отметил, что представить предложения по данному вопросу необходимо до 30 сентября 2023 года.

«Правительству РФ подготовить совместно с акционерным обществом „Российский экспортный центр“, автономной некоммерческой организацией „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения [ПО]», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Почему Путин обратил внимание на видеоигры

19 июля 2023 года во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться.

«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного», — пояснил российский лидер.

Также глава государства, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что создание видеоигр — «это не игрушечное дело, а многомиллиардный бизнес».

Какую российскую игру признали лучшей в 2023 году

Геймеры назвали Atomic Heart, релиз которой состоялся 21 февраля, лучшей игрой первой половины нынешнего года. Она была разработана отечественной студией Mundfish. Действие тайтла происходит в альтернативном СССР, где страна наладила массовое производство роботов.

Игровой журналист Виталий Казунов еще до выхода шутера заявлял, что данный продукт будет самым мощным в 2023 году.

«Atomic Heart — это самый мощный проект, показанный нам в текущем сезоне. Больше просмотров трейлера не собрал никто, и это хорошо видно по цифрам со всех популярных медийных платформ. В данной ситуации остается только скрестить пальцы и надеяться, что они, как говорится, не посрамят родину. <...> Так как если они разочаруют тех ребят, которые поддержали проект рублем (напомню, что в проект вложились Microsoft, Gijin и Tencent), то итог выйдет крайне плачевным», — рассказал он.

Также известно, что в стадии разработки находится вторая часть игры. Глава студии Mundfish Роберт Багратуни сообщил, что команда будет работать над Atomic Heart 2, сиквелом шутера от первого лица в советском сеттинге. Об этом он объявил в интервью комику Гарику Харламову в шоу «Кстати».

Какие отечественные игры стали популярными

Escape from Tarkov («Побег из Таркова») — сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра от первого лица. Разработала ее российская компания Battlestate Games. Релиз состоялся 28 июля 2017 года. Геймеры поставили шутер на второе место в рейтинге самых популярных российских видеоигр.

Отечественная MMO RPG «Аллоды Онлайн», релиз которой состоялся в октябре 2010 года, обрела вторую волну популярности после того, как доступ россиянам к World of Warcraft ограничили. В игре много отсылок к конкретным периодам истории России, а также архитектуры, например, Древней Руси и СССР.

Pathfinder: Kingmaker — это классическая ролевая игра в стиле Baldur’s Gate и Neverwinter Nights, основанная на серии одноименных настольных игр. Была разработана студией Owlcat со штаб-квартирой в Москве и издана австрийской компанией Deep Silver. Релиз состоялся в 2018 году.

Какие российские игры должны выйти или уже вышли в 2023 году

Warhammer 40,000: Rogue Trader — адаптация настольной игры. Компания Games Workshop, владеющая брендом, доверила лицензию Owlcat Games, которая стала популярна благодаря дилогии Pathfinder.

Gripper — RPG-игра про мстителя на байке. Создатели проекта оформили ее в стиле аниме. Главный герой ездит на мотоцикле, вертится вокруг врагов и «кусает» их крюком-кошкой.

Ash of Gods: The Way — ролевая игра с пошаговыми тактическими баталиями. Беседы в ней оформлены на манер визуальной новеллы: чередуются статичные картинки.

Также речь идет об играх: The Day Before, Torn Away, Indika, Mother of All Secrets, The Bookwalker, Slavania и «Механоиды: Протокол войны».

