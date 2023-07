Геймеры назвали лучшую игру первой половины 2023 года XYZ School: геймеры назвали Atomic Heart лучшей игрой первой половины 2023 года

Фото: shutterstock.com

Российские геймеры назвали Atomic Heart лучшей игрой первой половины 2023 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School. Игру об альтернативном СССР, где налажено массовое производство роботов, разработала российская студия Mundfish.

Согласно данным исследования, второе место в рейтинге занял ремейк Resident Evil 4, третье — Hogwarts Legacy. Четвертое место поделили Diablo IV и Horizon Call of the Mountain.

В десятку лучших игровых проектов также попали музыкальная Hi-Fi Rush, ремейк Dead Space, эксклюзив для Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а также Dead Island 2 и инди-игра Only Up!.

Ранее журнал Windows Central назвал новую Diablo IV — лучшей игрой компании Blizzard Entertainment со времен World of Warcraft. Как купить, скачать, поиграть в России — в материале NEWS.ru.

Психолог Татьяна Короткова рассказала NEWS.ru, что компьютерные игры могут помочь человеку на фоне сильного стресса, но злоупотреблять ими нельзя, так как зависимость от данного вида досуга приравнивается к наркомании и алкоголизму.