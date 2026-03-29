«Одна из серьезных проблем»: в ГД предложили расширить список самозапретов

Гусев предложил расширить механизм самозапретов на компьютерные игры в России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил расширить механизм самозапретов на новые сферы, включая компьютерные игры, передает ТАСС. По его мнению, такой инструмент поможет людям защитить себя от зависимостей, с которыми сложно справиться самостоятельно.

Сегодня одной из серьезных проблем становятся компьютерные игры. Для многих это уже форма зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно. Поэтому стоит рассмотреть возможность введения самозапрета и в этой сфере, — сказал Гусев.

Депутат подчеркнул, что механизм самозапрета уже востребован для азартных игр и кредитов, и расширение перечня позволит людям безопаснее регулировать свои привычки. По словам Гусева, такой подход помогает защитить здоровье и финансовую стабильность граждан.

Ранее стало изветно: в России разрабатывают проект по установке запрета на входящие междугородние и международные звонки. Он находится на финальной стадии реализации.

До этого детский психолог Варвара Никифорова в беседе с NEWS.ru рассказала, что шутеры (стрелялки), а также компьютерные игры в жанре ужасов могут покалечить психику ребенка. Эксперт отметила, что подобные «развлечения» вызывают стресс, тревогу и депрессию, ухудшая качество сна и концентрацию.

