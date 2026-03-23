Что известно об установлении самозапрета на входящие зарубежные звонки

Что известно об установлении самозапрета на входящие зарубежные звонки Российские абоненты смогут установить самозапрет на международные звонки

В России разрабатывают проект по установке запрета на входящие междугородние и международные звонки, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на одну из компаний РФ. Он находится на финальной стадии реализации.

На фиксированной телефонии клиент может по желанию отключить исходящие международные и междугородные звонки. Проект по установке запрета на входящие [международные и междугородные] звонки находится на финальной стадии реализации, воспользоваться услугой клиенты смогут уже в ближайшее время, — уточнили в компании.

В новой редакции закона о противодействии кибермошенничеству вводится право регулятора ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам. Компания разрабатывает новые продукты для защиты детей, которые часто становятся жертвами мошенников. Анализ данных показывает, что злоумышленники используют несовершеннолетних для проникновения в дома.

Ранее в Москве телефонные мошенники обманули подростка. Лжесотрудник военкомата убедил юношу, что нужно задекларировать его украшения. Подросток собрал драгоценности и передал их курьеру. Полиция возбудила уголовное дело после обращения матери пострадавшего, вскоре курьера задержали.