Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 15:21

Что известно об установлении самозапрета на входящие зарубежные звонки

Подписывайтесь на нас в MAX

В России разрабатывают проект по установке запрета на входящие междугородние и международные звонки, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на одну из компаний РФ. Он находится на финальной стадии реализации.

На фиксированной телефонии клиент может по желанию отключить исходящие международные и междугородные звонки. Проект по установке запрета на входящие [международные и междугородные] звонки находится на финальной стадии реализации, воспользоваться услугой клиенты смогут уже в ближайшее время, — уточнили в компании.

В новой редакции закона о противодействии кибермошенничеству вводится право регулятора ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам. Компания разрабатывает новые продукты для защиты детей, которые часто становятся жертвами мошенников. Анализ данных показывает, что злоумышленники используют несовершеннолетних для проникновения в дома.

Ранее в Москве телефонные мошенники обманули подростка. Лжесотрудник военкомата убедил юношу, что нужно задекларировать его украшения. Подросток собрал драгоценности и передал их курьеру. Полиция возбудила уголовное дело после обращения матери пострадавшего, вскоре курьера задержали.

запреты
звонки
абоненты
проекты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.