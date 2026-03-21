Подросток испугался «декларирования для военкомата» и отдал украшения МВД: мошенники в Москве убедили подростка передать украшения на 2 млн рублей

В Москве подростка обманули под предлогом «декларирования для военкомата», а курьер, забравший у него украшения на 2 млн рублей, был задержан, сообщили в МВД. Необычную схему провернули телефонные мошенники на северо-западе города.

17-летнему юноше позвонил лжесотрудник военкомата и заявил, что его данные были украдены. Чтобы спасти имущество, подростка убедили собрать все семейное золото якобы для процедуры обязательного декларирования и передачи на хранение.

Напуганный подросток через некоторое время вынес пакет с украшениями курьеру, который ждал его у подъезда. После инцидента мать пострадавшего обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело. Вскоре курьера, 19-летнего молодого человека, задержали.

Ранее москвичка-пенсионерка потеряла 18 млн рублей после телефонного обмана мошенников под предлогом замены ключей от домофона. 75-летней женщине сначала позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками управляющей компании и сообщили о якобы проводимых работах в ее подъезде.