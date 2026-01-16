В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света

Почти 37 тыс. абонентов в Бердянском муниципальном округе Запорожской области остались без электроснабжения в результате аварии на энергосетях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что энергетики проводят работы по переключению на резервную линию.

В Бердянском муниципальном округе аварийное отключение электроснабжения. Без электричества остались 36 988 абонентов. Энергетики проводят работы по подключению абонентов по резервной линии, — написал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 1 по 11 января массированные удары ВСУ с применением дронов и реактивных систем залпового огня по объектам генерации и распределения электроэнергии оставили без света около 740 тыс. человек в нескольких субъектах РФ. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области.

До этого в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Украинские военные осуществили атаку дрона самолетного типа на многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.