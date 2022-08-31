«Самый мощный проект года»: эксперт о перспективах российского Atomic Heart Игровой журналист Казунов назвал Atomic Heart самым мощным игровым проектом года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящийся в разработке отечественный шутер от первого лица Atomic Heart имеет все шансы стать самым мощным игровым проектом года, заявил в беседе с NEWS.ru игровой журналист Виталий Казунов. По его словам, проект уже наделал много шума, и перед российской студией Mundfish стоит задача не ударить в грязь лицом, иначе это сильно скажется на репутации разработчика.

Atomic Heart — это самый мощный проект, показанный нам в текущем сезоне. Больше просмотров трейлера не собрал никто, и это хорошо видно по цифрам со всех популярных медийных платформ. В данной ситуации остается только скрестить пальцы и надеяться, что они, как говорится, не посрамят родину. <...> Так как если они разочаруют тех ребят, которые поддержали проект рублем (напомню, что в проект вложились Microsoft, Gijin и Tencent), то итог выйдет крайне плачевным, — считает Казунов.

При этом журналист отметил, что после общения с основателем Mundfish у него сложилось ощущение, что он всерьез нацелен сделать реально крутой бренд и ни в коем случае не планирует выпускать очередной «пшик». В противном случае первый проект студии может стать для нее последним.

Ранее Казунов в разговоре с NEWS.ru назвал лохотроном проект патриотической игры «Смута» от отечественной студии Cyberia Limited. По мнению эксперта, из проекта, на который Институт развития интернета выделил 260 млн рублей, не выйдет «ничего толкового», о чем свидетельствуют обещания разработчиков игры, которые замахнулись сделать смесь из детища польской студии CD Projekt RED «Ведьмак» и Assassin’s Creed от Ubisoft. Казунов считает, что рисунки прототипов персонажей из будущей игры не выдерживают никакой критики и, скорее всего, ничего приличного из этой затеи не выйдет.