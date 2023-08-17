Путин поручил подготовить поправки о госфинансировании детских мультфильмов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В российское законодательство внесут поправки, предполагающие полное финансирование государством производства и проката мультфильмов для детей. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить соответствующий законопроект к 30 сентября по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России», сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества, — говорится в перечне поручений Путина.

Кроме того, глава государства поручил подготовить поправки о налоговых послаблениях для анимационных студий. Так, по налогу на прибыль для таких организаций предлагается установить налоговую ставку на уровне 3%. Вместе с тем президент поручил подготовить предложения по поддержке производителей детских товаров с образами героев отечественных произведений детской литературы и мультфильмов.

В конце июня Путин принял участие в дискуссии на форуме «Сильные идеи для нового времени», в ходе которой упомянул мультфильм «Мусорная жаба». Как рассказал президент, в этом мультфильме жаба поедает мусор, который используют, когда что-то выращивают, и так героиня мультика занимается решением экологических проблем.