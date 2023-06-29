Путин вспомнил детский мультфильм про жабу, обсуждая проблему экологии

Фото: «Тунбокс»

Сериал «Куми-Куми»

Президент России Владимир Путин вспомнил детский мультфильм «Мусорная жаба», обсуждая тему экологии. На форуме «Сильные идеи для нового времени» он похвалил героиню картины за то, что она занимается решением экологических проблем, передает ТАСС.

Для малышей есть такой мультик «Мусорная жаба». Когда что-то выращивают, используют мусор, жаба это поедает и потом это выращивают. Дело очень хорошее. Жаба — молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем, — рассказал президент.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что цветной пластик наносит огромный вред природе, поэтому в России его необходимо запретить. Он напомнил, что от такого вида упаковки уже отказались во многих странах.

До этого сообщалось, что в 2024 году в России могут ввести запрет на производство пластиковых бутылок для напитков в нестандартных цветах. Причина кроется в трудностях, связанных с сортировкой и последующей переработкой такой тары.