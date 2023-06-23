В Госдуме высказались об идее запрета в России цветного пластика Депутат Бурматов заявил о необходимости запрета цветного пластика в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цветной пластик наносит огромный вред природе, поэтому в России его необходимо запретить, таким мнением с Lenta.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он напомнил, что от такого вида упаковки уже отказались во многих странах.

Его быть не должно. Цветной пластик во многих странах либо запрещен, либо серьезно ограничен, либо его настолько дорого использовать, что производители отходят от этого, — подчеркнул депутат.

Парламентарий объяснил, что цветной пластик практически не подлежит переработке, а благодаря своим химическим свойствам может «на протяжении столетий» отравлять окружающую среду, попав на мусорный полигон.

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При этом, по мнению Бурматова, введение запрета на производство и использование цветного пластика необходимо проводить так, чтобы это не отразилось на потребителях.

Надо вместе с Федеральной антимонопольной службой внимательно посмотреть, чтобы производители при переходе на более экологичную упаковку не вздумали перекладывать свои расходы на потребителя, и не произошло взвинчивание цен под этим предлогом, — резюмировал законодатель.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России могут ввести запрет на производство пластиковых бутылок для напитков в нестандартных цветах. Причина кроется в трудностях, связанных с сортировкой и последующей переработкой такой тары.