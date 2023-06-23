В России предлагают запретить цветные пластиковые бутылки

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В 2024 году в России могут ввести запрет на производство пластиковых бутылок для напитков в нестандартных цветах, пишут «Известия». Причина кроется в трудностях, связанных с сортировкой и последующей переработкой такой тары.

В документах Российского экологического оператора упоминается о планах властей внедрить запрет в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» к 2024 году. По словам представителей оператора, разноцветные пластиковые бутылки создают проблемы в процессе отдельной переработки. Министерство промышленности и торговли также отметило, что использование различных цветов часто является маркетинговой стратегией, а не необходимостью.

В документации указано, что в 2024 году в России возможно введение запрета на пять типов пластиковых бутылок, а к 2030 году этот список может расшириться до 20 позиций. Среди них — тара с применением нерастворимых клеев и этикетки из ПВХ.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что микропластик, считающийся сегодня одной из главных экологических проблем, попадает в человеческий организм в том числе через одноразовые чайные пакетики.

Ранее эколог Андрей Пешков рассказал, что тело человека не приспособлено к массированному потреблению пластика и воспринимает его как инородное тело. Он подчеркнул, что влияние пластика на человеческий организм не изучено до конца.