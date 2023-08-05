Названа причина появления в Steam игры за 9,99 млн рублей Бренд-стратег Дяченко: разработчики Spooky Men хотят привлечь внимание к игре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработчики хоррор-игры Spooky Men ищут способы привлечения внимания к своему продукту, сообщил NEWS,ru бренд-стратег Александр Дяченко. Ранее стоимость игры на платформе Steam поднялась с 240 до 9,99 миллионов рублей. Эксперт отмечает, что такие акции предлагают устроить «пиарщики среднего звена» для тех, кто хочет бесплатно попасть на обложки журналов и заявить о себе в какой-то сфере.

Если у разработчика есть другие проекты, так можно спровоцировать пользователей купить другие его игры. Простой самопиар для студии-разработчика. Подобное делают бренды сумок, одежды, модные дома на протяжении десятилетий, выпуская максимально непонятные продукты, не предназначенные для продажи. Но они привлекают внимание к бренду, чтобы на них обратили внимание через хайп, — сказал он.

Согласно отчету агентства Newzoo, продажи видеоигр в 2022 году снизились. Всемирные доходы от производства игр уменьшились до 92,3 миллиарда долларов, что на 2,2% меньше, чем в 2021 году.

По данным агентства, 56,2% выручки приходится на консольные игры, 41,3% — на игры для ПК, а оставшиеся 2,5% — на доходы от монетизации браузерных игр на ПК.

Отмечается, что наибольшие продажи были зафиксированы в США, где геймеры потратили 31,2 миллиарда долларов, что составляет 34% в глобальном масштабе. На втором месте расположился Азиатско-Тихоокеанский регион с расходами игроков в размере 30,2 миллиарда долларов или 33%, а на третьем месте оказался европейский рынок с доходами в размере 24,3 миллиарда долларов или 26%.