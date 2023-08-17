В Москве может появиться международный кинокластер Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международного кинокластера в Москве

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны, связанной со сферой киноиндустрии. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля. В нем также отмечается, что для резидентов кинокластера должны быть введены специальные меры поддержки, в том числе налоговые льготы и гранты.

Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории г. Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера) и о специальных мерах поддержки резидентов указанной особой экономической зоны, включая предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов, — говорится в поручении.

Ранее президент РФ поручил подготовить предложения, направленные на продвижение отечественных видеоигр за рубежом. Соответствующее решение было принято после посещения выставки «Развитие креативной экономики в России». Срок исполнения распоряжение установлен до 30 сентября.

В Госдуме тем временем предложили создать аналог американской Аллеи славы. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, туда должны быть вписаны имена известных актеров, режиссеров и других деятелей искусства. Кого именно вносить в список, должны решать зрители, добавил он.