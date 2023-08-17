Путин поручил продвигать российские видеоигры за рубежом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, сообщается на сайте Кремля. Такое решение глава государства принял после посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

Правительству РФ подготовить <...> и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения, — следует из поручения.

Срок исполнения распоряжения президента установлен до 30 сентября, ответственным назначен в том числе председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться и воспитывать в нем общечеловеческие ценности. При этом глава государства подчеркнул, что патриотизм не должен быть «квасным». Президент отметил, что разработка компьютерных игр — не игрушечное дело. По его мнению, она представляет собой многомиллиардный бизнес.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы глава государства играл на компьютере.